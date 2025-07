Juros: Dólar avança e puxa taxas futuras antes de Galípolo e tarifas de Trump

Os juros futuros médios e longos sustentam o movimento de alta junto com dólar e rendimentos dos Treasuries diante da expectativa de anúncios de novas tarifas comerciais pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a sete países, e da divulgação da ata do Fed (15h). Por aqui, o mercado aguarda a participação do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, em audiência na Câmara dos Deputados, entre 10h e 13h30.

Às 9h57, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 14,190%, de 14,175% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 marcava 13,335%, de 13,304%, e o para janeiro de 2031 ia para 13,460%, de 13,423% no ajuste de ontem.