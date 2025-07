Moedas Globais: dólar fica de lado após ata do Fed e novas tarifas de Trump

Cedric Chehab, economista-chefe da BMI, diz que o adiamento do prazo tarifário por Trump prolonga a incerteza no câmbio e tende a manter o dólar pressionado no curto prazo. "Esperamos o índice DXY negociado na faixa de 95 a 100 pontos", afirmou.

Na Europa, autoridades do Banco Central Europeu (BCE) já indicam que podem intensificar alertas sobre os impactos da valorização do euro, caso a moeda única se aprecie ainda mais, segundo a estrategista de câmbio do Rabobank, Jane Foley. A instituição projeta que o euro suba para US$ 1,20 em 12 meses, mas prevê uma possível correção das recentes altas nos próximos um a três meses.

Para Trump, porém, parte da culpa da fraqueza do dólar é do Brics. "Se perdemos o valor do dólar, é como se tivéssemos perdido uma guerra", afirmou o presidente dos EUA nesta terça-feira (8).