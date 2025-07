Novo desafio das economias mudou de escassez de empregos para falta de trabalhadores, diz OCDE

A organização ainda ressalta que os salários reais estão crescendo em praticamente todos os países da OCDE, mas ainda há espaço para recuperação em muitos deles. "No futuro próximo, no entanto, a recuperação salarial pode ser ameaçada pelo possível retorno da alta inflação e pela desaceleração do mercado de trabalho", alerta.

PIB per capita

Simulações com as taxas atuais de crescimento da produtividade mostram que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) per capita pode desacelerar em cerca de 40% no período de 2024-60 nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), de acordo com um novo relatório de Perspectivas de Emprego do cartel, publicado nesta quarta-feira. O quadro reflete uma tendência de declínio por muitas décadas e, segundo o documento, todos os países da OCDE verão uma queda no crescimento per capita, com exceção da Irlanda e Estados Unidos, caso mudanças não sejam feitas.

A organização explica que a contração projetada da parcela de pessoas empregadas na população total implica que o crescimento do PIB per capita na zona da OCDE cairá de 1% ao ano na década de 2010 para 0,6% ao ano em média no período de 2024-60. "Isso corresponde a 14% do PIB per capita perdido até 2060", avalia.

Ainda de acordo com a OCDE, nos próximos anos, o tamanho da população em idade ativa (de 20 a 64 anos) diminuirá 8% na zona da OCDE e mais de 30% em mais de um quarto dos países integrantes, enquanto a taxa de dependência de idosos, que aumentou de 19% em 1980 para 31% em 2023, continuará a aumentar e deve subir ainda mais para 52% até 2060.

Devido ao envelhecimento da população, a taxa de emprego em relação à população - ou seja, a porcentagem de pessoas empregadas na população total - deverá diminuir 1,9 pontos porcentuais até 2060 na zona da OCDE, sendo que na Espanha e na República Eslovaca, a queda esperada é de 10 pontos porcentuais.