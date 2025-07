Ouro fecha em alta moderada com ameaças tarifárias e tensões geopolíticas no radar

O contrato mais líquido do ouro fechou em leve alta nesta quarta-feira (9). As extensões do prazo das tarifas "recíprocas" de Donald Trump e um dólar americano mais forte se chocam com a incerteza contínua e as persistentes tensões geopolíticas.

O contrato de ouro com vencimento em agosto fechou em alta de 0,12% na Comex, divisão de metais da Bolsa de Nova York (Nymex), encerrando a sessão em US$ 3.321,00 por onça-troy.

Ao mesmo tempo em que o mercado espera acordos entre os EUA e parceiros comerciais, a demanda por portos seguros continua parcialmente apoiada pelas novas ameaças de tarifas de Trump e pela incerteza comercial relacionada, além da compra do metal precioso pelos bancos centrais. "É provável que os BCs continuem a adicionar ouro às suas reservas à medida que se distanciam do dólar" afirma o ANZ Research.