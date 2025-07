Silveira anuncia que regulamentação sobre gás natural virá na MP que limita custos da CDE

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, informou nesta manhã que uma nova regulamentação sobre gás natural virá na Medida Provisória (MP) que limita os custos da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE). O anúncio foi feito em audiência pública na Câmara.

O ministro tem criticado, reiteradamente, o preço do gás natural para o consumidor final. Ele voltou a citar que na "cabeça do poço" o custo é de aproximadamente US$ 2 por milhão de BTU (unidade de medida), com custo de US$ 9 quando passa pelos gasodutos de escoamento e estação de tratamento.

O setor industrial, que precisa desse insumo, vem cobrando a regulamentação do acesso de terceiros aos sistemas de escoamento e processamento de gás natural. Para que o gás natural seja comercializado no Brasil é necessário o acesso às infraestruturas da Petrobras.