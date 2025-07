Tomaremos ações se houver grande desvio da inflação, diz presidente do BC da Alemanha

Entre os riscos para a economia da zona do euro, Nagel destacou a possível confirmação das tarifas recíprocas dos EUA anunciadas em 2 de abril. Se confirmada, a alíquota de 20% sobre exportações europeias gera risco de baixa para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do bloco, com impacto intenso sobre a Alemanha. Conforme cálculos do Bundesbank, as tarifas americanas poderiam levar a perda de 1,5 pontos porcentuais no crescimento real do PIB alemão até 2027.

Contudo, Nagel lembra que, até o momento, não houve recessão na zona do euro, apesar de uma série de choques econômicos negativos, e que a perspectiva para o bloco é de recuperação gradual nos próximos anos.