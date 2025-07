Trump anuncia tarifas extras de importação a mais sete países

O presidente americano, Donald Trump, anunciou hoje uma alíquota tarifária de 30% sobre o Sri Lanka e reafirmou que os EUA mantêm relações comerciais "desiguais" com o país, repetindo os termos de outras cartas comerciais já enviadas. As novas tarifas entram em vigor em 1º de agosto.

No documento publicado na Truth Social, o presidente pontua a cláusula de retaliação e ameaça elevar ainda mais as tarifas caso o país responda com medidas semelhantes. "Se por qualquer razão vocês decidirem aumentar suas tarifas, o valor que escolherem será somado ao valor que cobramos", diz o texto.

O Sri Lanka é o sétimo país a receber a carta sobre tarifas apenas nesta quarta-feira. Mais cedo, o republicano anunciou tarifas para Argélia, Filipinas, Líbia, Iraque, Moldávia e Brunei. Outros 14 países, dentre eles o Japão e a Coreia do Sul, também já foram notificados com as alíquotas. O total de países que receberam cartas de Trump com acordos comerciais foi a 21.