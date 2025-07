ABCR: fluxo total de veículos em estradas pedagiadas sobe 0,9% em junho na comparação anual

"Do ponto de vista macroeconômico, a retomada do dinamismo no mercado de trabalho, evidenciada pelo aumento da massa de renda e do nível de ocupação, permanece como o principal fator de sustentação do consumo das famílias voltado a viagens de lazer, além de impulsionar as viagens a trabalho", avaliaram, em nota, os analistas da Tendências Consultoria Thiago Xavier e Davi Gonçalves.

Eles destacam, por outro lado, que o aumento da pressão inflacionária e as condições financeiras restritivas comprometem o orçamento das famílias e limitam a expansão no fluxo de veículos leves.

Entre os veículos pesados, também houve queda de 0,2% no fluxo entre maio e junho deste ano. Na comparação com junho de 2024, houve recuo de 0,1%. O segmento acumula alta de 3,1% nos últimos 12 meses e de 2,2% no ano até aqui.

"A acomodação do indicador sugere um esgotamento parcial do impulso, tanto direto quanto indireto, associado ao escoamento da expressiva safra de grãos, além de indicar uma desaceleração na demanda por bens de consumo, devido às condições restritivas de financiamento", apontaram os analistas da Tendências.