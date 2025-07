BC arquiva processo contra Campos Neto por irregularidades em operações de câmbio no Santander

O Comitê de Decisão de Processo Administrativo Sancionador (Copas) do Banco Central decidiu, por unanimidade, arquivar um processo contra o ex-presidente da autarquia Roberto Campos Neto. O processo investigava supostas irregularidades em operações de câmbio na época em que Campos Neto era gestor do banco Santander.

No início de junho, o ex-presidente do BC já havia firmado um termo de compromisso, comprometendo-se a pagar R$ 300 mil para solucionar as supostas práticas sob investigação. O pagamento não significa confissão das práticas que eram apuradas, segundo o documento publicado pelo BC no dia 2 do mês passado.

Campos Neto era investigado por ter deixado de verificar a legalidade de operações de câmbio e a qualificação de clientes de câmbio do Santander, nos termos normativos editados pelo BC e pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).