Carta em que Trump taxa Brasil em 50% cita 'caça às bruxas' a Bolsonaro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira (9) tarifa de 50% para os produtos exportados do Brasil para os Estados Unidos a partir dia 1.º de agosto. Em carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Trump cita como justificativa para o tarifaço "centenas de ordens de censura secretas e injustas para plataformas de mídia social dos EUA" e o que classificou como uma "caça às bruxas" que o ex-presidente Jair Bolsonaro estaria sofrendo em razão do processo no qual é réu por tentativa de golpe de Estado.

Nesta semana, Trump já havia imposto novas taxas de no máximo 40% a 21 países - inclusive aliados históricos, como Japão e Coreia do Sul. Além da alíquota mais alta, o Brasil foi o único país sobre o qual o americano justificou o tarifaço com um argumento político, e não estritamente comercial.