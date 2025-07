Casa Branca acusa Powell de má gestão por 'ostentosa' reforma da sede do Fed

O diretor do Escritório de Gestão e Orçamento da Casa Branca (OMB, na sigla em inglês), Russ Vought, acusou hoje o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, de "má gestão" de recursos públicos por conta de uma "ostentosa" reforma da sede da autoridade monetária, em Washington D.C.

Em carta endereçada a Powell, Vought escreveu que o presidente americano, Donald Trump, está "profundamente incomodado" com a administração do Fed. A crítica central se refere a um projeto de renovação do prédio principal da instituição. Segundo Vought, a obra agora tem custo estimado em US$ 2,5 bilhões, cerca de US$ 700 milhões acima do valor inicial.

O diretor disse que os planos incluem jardins no terraço, salas de jantar, elevadores privativos, decorações com água, entre outros. "Reformas comparáveis de prédios federais custam muitas ordens de magnitude do que o escritório que você está construindo para si mesmo com o dinheiro do contribuinte", acrescentou.