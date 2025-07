China critica uso do conceito de 'segurança nacional' pelos EUA em tarifas sobre cobre

A China criticou a politização do comércio pelos EUA ao generalizar o uso do conceito de "segurança nacional" ao aplicar tarifas de 50% sobre o cobre. "Sempre acreditamos que não há vencedores em guerras comerciais e tarifárias. O abuso de tarifas não está no interesse de qualquer lado", afirmou a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Mao Ning, em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 10.

Contudo, o Ministério do Comércio da China confirmou que mantém negociações comerciais com autoridades dos EUA e "comunicações próximas" sobre preocupações econômicas em múltiplos níveis. "Esperamos encontrar um meio-termo sob respeito mútuo, coexistência pacífica e cooperação com ganhos mútuos para promover o desenvolvimento saudável das relações China-EUA", disse a porta-voz do Ministério do Comércio, He Yongqian, em outra coletiva nesta quinta-feira.

Sobre exportação de minérios críticos, He explicou que a China está considerando as "necessidades civis razoáveis" de vários países ao revisar e aprovar os pedidos de licença de exportação. A porta-voz reiterou que os controles estão em linha com a prática internacional e que o ministério manterá o combate à exportação ilegal de minérios estratégicos.