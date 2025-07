Com ajuda de Vale, Ibovespa limita perda do dia a 0,54%, aos 136,7 mil pontos

No dia seguinte ao anúncio, pelo governo Trump, de que os Estados Unidos virão a impor em 1ºde agosto tarifa de 50% sobre a importação de produtos brasileiros, o Ibovespa encontrou alguma proteção na principal ação do índice, Vale (ON +2,29%), para evitar uma perda maior na sessão. Mais cedo nesta quinta-feira, 10, o papel da mineradora chegou a subir mais de 4%, alinhado a outro carro-chefe, Petrobras, que também perdeu força em direção ao fechamento, tanto na ON (+0,17%) como na PN (-0,25%). No fechamento, o índice da B3 mostrava baixa de 0,54%, aos 136.743,26 pontos, entre mínima de 136.014,47 e máxima de 137.471,88 na sessão, correspondente ao nível de abertura.

O giro voltou a subir nesta quinta-feira, hoje a R$ 26,3 bilhões. Na semana, o Ibovespa recua 3,11%, colocando as perdas do mês a 1,52% - no ano, sobe 13,68%. O de hoje foi o menor nível de fechamento para o Ibovespa desde 25 de junho, então aos 135,7 mil pontos.

O dia foi amplamente negativo para os grandes bancos, em baixa entre 1,12% (BB ON) e 3,08% (Itaú PN) no fechamento. Na ponta perdedora do Ibovespa, destaque para Embraer, em queda de 3,70%, pela exposição da fabricante de aviões ao mercado dos Estados Unidos. Também entre as maiores correções do dia apareceram Cosan (-3,03%) e B3 (-2,83%), logo atrás de Itaú PN. No lado oposto, Marfrig (+6,38%), CSN (+5,04%) e CSN Mineração (+2,99%).