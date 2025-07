Conab: 10ª previsão da safra 2024/25 indica recorde de 339,65 milhões/t (+14,2% ante 2023/24)

A soja, cuja colheita de verão já está encerrada, deve alcançar produção de 169,49 milhões de toneladas, avanço de 14,7% em relação à safra passada (147,72 milhões de t). A produtividade média também é recorde, estimada em 3.560 kg/ha, com destaque para Goiás, onde atingiu 4.122 kg/ha.

Já o milho, somando as três safras, tem produção prevista de 131,97 milhões de toneladas, o que representa um crescimento de 14,3% ante 2023/24 (115,50 milhões de t). A primeira safra, estimada em 24,92 milhões de t (mais 8,5% ante o ano passado), já está quase toda colhida. A segunda safra está em processo de amadurecimento, disse a Conab, cuja previsão indica colheita de 104,54 milhões de t, aumento anual de 16,1%). Atualmente, cerca de 27,7% das plantações já foram colhidas, enquanto 65% ainda estão na fase de maturação. A terceira safra de milho deve totalizar 2,52 milhões de t.

O arroz, com colheita encerrada, apresenta recuperação e deve alcançar 12,32 milhões de toneladas, alta de 16,5%. O aumento na área semeada e o bom desempenho climático, sobretudo no Rio Grande do Sul, explicam o resultado.

No caso do feijão, a produção total estimada é de 3,16 milhões de toneladas, 1,3% inferior ao ciclo anterior, mas com bom desempenho na primeira safra, que cresceu 12,8%. As lavouras da segunda safra seguem em maturação e colheita, e a terceira está em desenvolvimento.

O algodão tem produção prevista em 3,94 milhões de toneladas de pluma, com 7,3% da área já colhida e 78,9% em maturação. O crescimento de 6,4% na produção reflete o aumento de 7,2% na área cultivada. Mato Grosso lidera com quase 70% do total nacional, seguido pela Bahia com pouco mais de 20%.

Já o trigo, ainda em fase de plantio em boa parte dos Estados do Sul, registra redução de 16,5% na área e expectativa de produção de 7,81 milhões de toneladas, queda de 0,9% em comparação com 2024 (7,89 milhões de t). A maior parte das lavouras está entre emergência e desenvolvimento vegetativo, mas já há áreas colhidas no Centro-Oeste e Sudeste.