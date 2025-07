Déficit dos EUA não pode servir de pretexto para decisão desequilibrada, critica Haddad

"Na minha opinião, não acredito que isso a tarifa possa se manter assim. Não vejo base nenhuma para que isso seja assim", comentou Haddad durante entrevista a jornalistas de cinco veículos: Brasil 247, Carta Capital, Diário do Centro do Mundo, Fórum e TVT News.

Ao abordar as preocupações americanas em relação à proximidade do Brasil com a China, Haddad destacou que os interesses com EUA e Europa são de tamanho equivalente aos que o governo tem com Pequim. Nesse sentido, ressaltou que o Brasil se pauta pelo pragmatismo, de modo que não concede mais ou menos espaço a quem quer que seja, assim como é grande demais para ser "apêndice" de um bloco econômico.

Segundo Haddad, a "narrativa" de que o Brasil tem um mercado fechado tampouco pode ser justificativa às barreiras de Trump pois não tem "aderência à realidade". Ele citou números que mostram que a tarifa efetiva de produtos importados nos Estados Unidos, de 2,7%, é pouco mais da metade da alíquota efetiva de importação no Brasil, de 5,2% considerando todas as compras do exterior.

"Ou seja, é um tipo de narrativa que não tem aderência à realidade. Se tivesse, nós deveríamos estar negociando. Mas nem isso, nem isso tem aderência nenhuma aos fatos concretos, aos dados econômicos concretos", comentou Haddad. Ele acrescentou que a posição do Brasil de defender o multilateralismo, que vem sendo atacado por Trump, também não pode ser pretexto para a tarifa anunciada ontem pelo presidente americano.