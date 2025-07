Dólar à vista salta a R$ 5,62 por temor sobre tarifas dos EUA

Os juros futuros sobem na esteira dos ganhos do dólar ante o real na manhã desta quinta-feira, 10, em especial no mercado à vista, cotado a R$ 5,620 mais cedo, com ganho superior a 2%, pois já havia encerrado o pregão da véspera quando o presidente Donald Trump anunciou a tarifa de 50% às importações brasileiras a partir do dia 1º de agosto.

O dólar futuro de agosto entrou em leilão nos primeiros negócios, atrasando a abertura e rodava perto de R$ 5,65 por volta das 9h20, com ganho de cerca de 0,60%. O IPCA de junho acima da mediana pressiona as taxas mais curtas.

A inflação medida pelo IPCA registrou alta de 0,24% em junho, ligeiramente abaixo dos 0,26% de maio, conforme o IBGE. O resultado ficou dentro do intervalo esperado pelos analistas, cuja mediana era 0,20%. No ano, a inflação chegou a 2,99%, e nos últimos 12 meses, atingiu 5,35%, também alinhado às projeções do mercado, que variavam entre 5,25% e 5,37%.