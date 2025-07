Dólar sobe com tarifas de Trump no radar, mas fica abaixo de R$ 5,55

Trump costuma adotar postura inicial mais agressiva para obter vantagens em negociações, embora desta vez a imposição das tarifas seja amparada em parte por motivos políticos. O presidente americano citou em sua carta o cerceamento à liberdade de expressão de cidadãos americanos e o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF), que classificou como "caça as bruxas".

Operadores também apontaram como um dos motivos para o arrefecimento do dólar a informação, da CNN Brasil, de que Bolsonaro avalia entrar em negociação direta com a Casa Branca para tentar reverter parte do tarifaço. A leitura é que a iniciativa de Trump, ao atacar a soberania brasileira, tende a favorecer o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e, por tabela, diminuir as chances da oposição na corrida presidencial.

O superintendente da Mesa de Mercados do Banco BS2, Ricardo Chiumento, observa que a reação exacerbada do dólar futuro ontem à divulgação da carta de Trump se deu em parte pela liquidez mais modesta do que o usual. Já tradicionalmente com menos negócios a partir das 17h, o mercado estava mais seco em razão do feriado no Estado de São Paulo. Hoje, o dólar futuro para agosto operou em queda firme, com ajustes técnicos.

"Depois de uma abertura muito forte hoje, o dólar à vista arrefeceu bem a alta com o mercado digerindo o real impacto das tarifas de Trump sobre a economia brasileira. Por enquanto, a avaliação é que pode atingir mais algumas empresas específicas que são grandes exportadoras aos EUA", afirma Chiumento, acrescentando que a expectativa é que as tarifas efetivas sejam menores que 50% após negociações.

À tarde, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo estuda um "rol enorme" de medidas, entre tarifárias e não tarifárias, caso o tarifaço de Trump não seja revertido. "Isso não significa que vão ser acionadas, porque o nosso desejo é que até lá isso tenha sido superado", disse Haddad. Mais cedo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que aplicaria a lei de reciprocidade, cobrando 50% em tarifas dos EUA caso Trump não recue.

O Bradesco estima que a imposição de tarifas de 50% pelos EUA diminuiria em 0,3 ponto porcentual o crescimento do PIB neste ano, com uma redução de US$ 15 bilhões das exportações brasileiras, o equivalente a 0,6% do PIB. "Para manter a conta corrente estável, o câmbio poderia ter uma depreciação da ordem de 6%", afirma o banco.