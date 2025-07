Estimativas maiores para milho e café impulsionam revisão na safra 2025, afirma IBGE

A safra agrícola de 2025 deve totalizar um recorde de 333,3 milhões de toneladas, 40,6 milhões de toneladas a mais que o desempenho de 2024, um aumento de 13,9%. Em relação ao levantamento de maio, houve uma alta de 0,2% na estimativa, 698,6 mil toneladas a mais.

"A estimativa de junho para a safra 2025 é recorde da série histórica do IBGE. O crescimento da safra brasileira de cereais, leguminosas e oleaginosas em relação a 2024 é consequência do aumento da área plantada e da produtividade das principais culturas, uma vez que, com exceção do Rio Grande do Sul, o clima no segundo semestre de 2024 e durante o ano de 2025 favoreceu as lavouras nas principais unidades da federação produtoras", justificou Carlos Barradas, gerente do levantamento do IBGE, em nota.