Fed/Musalem: política monetária está modestamente restritiva e economia está em um bom lugar

O presidente do Federal Reserve (Fed) de St. Louis, Alberto Musalem, disse que a atual política monetária do BC americano está "modestamente restritiva", a economia está "em um bom lugar" e o mercado de trabalho está perto do pleno emprego, ao participar de evento promovido pelo OMFIF, nesta quinta-feira. Segundo ele, as condições financeiras estão favoráveis ao crescimento e para a atividade econômica.

Musalem pontuou, no entanto, que é preciso prestar atenção aos riscos de queda do mercado de trabalho, incluindo a queda nas horas trabalhadas e na remuneração, e que as tendências de contratação têm sido mais fracas do que o normal. "A oferta de mão de obra parece estar diminuindo, o que pode ser devido à desaceleração da imigração ou a outros fatores", mencionou, ao informar relutância das empresas em demitir funcionários.

O presidente do Fed de St. Louis, que defendeu a independência do BC, afirmou que a política monetária está "bem posicionada" para responder à fraqueza do mercado de trabalho, desde que as expectativas estejam ancoradas, e que o Fed está focado em atingir os objetivos de duplo mandato de estabilidade de preços e pleno emprego.