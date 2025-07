Governo Lula regulamenta IPI Verde e lança programa Carro Sustentável nesta quinta

O governo Lula vai realizar nesta quinta-feira, 10, cerimônia para regulamentação do programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover), no tocante ao IPI Verde e à criação do programa Carro Sustentável. O evento vai ocorrer às 15h30, com anúncio do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin.

Como mostrado pelo Broadcast, o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de veículos será reformulado com base em critérios ambientais, através do sistema "bônus e malus", em que veículos que emitem menos CO2 terão alíquotas de IPI reduzidas, enquanto aqueles com altas emissões poderão ser taxados com alíquotas maiores.

Já o programa Carro Sustentável trará isenção do imposto para veículos classificados na categoria de carros "de entrada" compactos (como o Kwid, da Renault, e o Mobi, da Fiat). Essa categorização deverá limitar o valor dos veículos, não sendo especificado um teto.