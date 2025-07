Governo vai tomar todas as medidas para enfrentar crise diplomática com EUA, diz José Guimarães

Na sequência, Guimarães lembrou a aprovação pelo Congresso Nacional da Lei da Reciprocidade Econômica, publicada no Diário Oficial da União, que dá ao Poder Executivo a autorização para retaliar medidas unilaterais de outros países contra o Brasil.

"O governo brasileiro vai tomar todas as medidas, não vai aceitar essa decisão do governo americano, porque ela fere a soberania do Brasil, fere os acordos internacionais e fere sobretudo a democracia brasileira", declarou o líder do governo.

O deputado também sugeriu que o governo americano quer interferir no julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023. Segundo ele, o Brasil "tem que reagir à altura, e o Congresso não pode aceitar essa ameaça americana".

"Quer o governo americano interferir politicamente no Brasil? Quer o governo americano interferir no julgamento que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal contra aqueles que articularam e fizeram a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro? Se o governo americano quer isso, o governo brasileiro não vai aceitar", disse.

