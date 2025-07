Ibovespa cai com tensão por tarifas dos EUA, mas recuo é moderado pela alta do minério

Em meio a incertezas sobre os reais impactos do aumento das tarifas, dado que ainda faltam detalhes sobre a medida, a desaceleração do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em junho, para 0,24%, acima da mediana de 0,20% das projeções, após elevação de 0,26% em maio, fica em segundo plano. Em 12 meses, acumula inflação de 5,35%. Desta forma, o Banco Central divulgará uma carta explicando o estouro do teto da meta, que é 4,50%, às 18 horas.

A nova meta de inflação contínua passou a valer este ano. No novo regime, o cumprimento do alvo é apurado com base na inflação acumulada em 12 meses - e não no IPCA de um ano fechado, como era até 2024. Se a taxa ficar acima ou abaixo do intervalo de tolerância (1,5% a 4,5%) por seis meses seguidos, considera-se que o BC perdeu a meta.

"A desaceleração do IPCA causaria uma pressão menor nos juros futuros, mas nem chega a atingi-los dado o problemas que temos agora. Fica totalmente ofuscado por essa bomba que o Brasil recebeu ontem", afirma Marcos Praça, diretor de Análise na ZERO Markets Brasil.

Na manhã desta quinta, os juros futuros avançam com força e o dólar em relação ao real chegou a subir para R$ 5,622, na máxima, elevação em torno de 2%, mas arrefecia para R$ 5,5415 (alta de 0,7%). Isso penaliza principalmente ações mais sensíveis ao ciclo econômico e de exportadoras na B3, fora as metálicas, devido ao minério de ferro. Além disso, o petróleo recua cerca de 1% no exterior, assim como a maioria dos índices das bolsas em Nova York.

"Exportadores brasileiros de commodities como aço, café, petróleo vão sofrer mais se de fato as tarifas entrarem em vigor, contaminando seus lucros", pontua Kevin Oliveira, sócio e advisor da Blue3.

Em carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Trump citou como justificativa para o tarifaço "centenas de ordens de censura secretas e injustas para plataformas de mídia social dos EUA" e o que classificou como uma "caça às bruxas" que o ex-presidente Jair Bolsonaro estaria sofrendo em razão do processo no qual é réu por tentativa de golpe de Estado.