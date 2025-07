Juros: pressão comercial de Trump faz DI disparar 40 pontos e curto sobe com IPCA

Os juros futuros disparam perto de 40 pontos-base na ponta longa da curva, enquanto os médios avançam ao redor de 25 pontos refletindo o nervosismo do mercado com a ameaça de tarifas de 50% sobre as importações de produtos brasileiros pelos EUA.

O movimento está alinhado à valorização de mais de 2% do dólar ante o real. Os mais curtos também avançam após o IPCA ter subido A desaceleração do IPCA, 0,24% em junho, acima da mediana estimada de 0,20% e mais perto do teto das projeções que iam de aumento de 0,14% a 0,26%. A inflação em 12 meses subiu 5,35%, acima da mediana estimada de 5,31%.

Às 9h12 desta quinta-feira, 10, a taxa de contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 subia a 14,955%, de 14,918%, e o para janeiro de 2027 subia a 14,415%, de 14,159% no ajuste de quarta (9). O vencimento para janeiro de 2029 avançava para 13,695%, de 13,301%, enquanto o para janeiro de 2031 disparava 13,830%, de 13,446% no ajuste anterior.