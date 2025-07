Mídia internacional aponta cunho político e 'tom marcadamente diferente' nas tarifas ao Brasil

A notícia de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a imposição de uma tarifa de 50% sobre todos os produtos importados do Brasil a partir de 1º de agosto repercutiu também na mídia internacional nesta quarta-feira (9).

O The Wall Street Journal focou no fato de que o governo Trump está envolvido em uma disputa com o Supremo Tribunal Federal (STF) sobre as medidas tomadas por Alexandre de Moraes para reprimir os discurso de ódio da extrema direita brasileira, tanto no País quanto nos EUA - bem como o apoio do republicano ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Na avaliação da Reuters, a ordem para que o escritório do Representante de Comércio dos EUA abrisse uma investigação de práticas comerciais desleais sobre as políticas do Brasil, de acordo com a Seção 301 da Lei de Comércio de 1974, pode levar a novas tarifas sobre as exportações brasileiras.