Ouro fecha em alta com incerteza macroeconômica e anúncios tarifários de Trump

Além disso, os preços do metal preciso subiram depois que a ata da reunião de política do Federal Reserve (Fed) de junho revelou que as autoridades estão divididas quanto às perspectivas de cortes nas taxas de juros em 2025. "Se os dados de inflação continuarem a esfriar, a probabilidade de um corte de juros do Fed em setembro se tornará mais clara, potencialmente pesando sobre o dólar e abrindo caminho para uma maior alta do ouro", acrescenta Tran.

Para o mercado, a chance do BC americano voltar a cortar juros em setembro segue sendo majoritária, segundo a ferramenta do CME Group. Até dezembro, a expectativa é de que o Fed realize um corte acumulado de 50 pontos-base, com 43,3% de probabilidade.

Uma flexibilização monetária costuma beneficiar o ouro, que não rende juros.

*Com informações da Dow Jones Newswires