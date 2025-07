Petróleo fecha em queda de mais de 2% de olho em tarifas de Trump e possível aumento de oferta

Os contratos futuros de petróleo fecharam em queda de 2% nesta quinta-feira, 10, enquanto investidores ponderam informações sobre a nova rodada de tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a outros países - incluindo o Brasil. Movimento ocorre ainda em meio a informações sobre aumento de oferta pelos Emirados Árabes Unidos e possível pausa no aumento da produção pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+).

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para agosto fechou em queda de 2,65% (US$ 1,81), a US$ 66,57 o barril. Já o Brent para setembro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), recuou 2,21% (US$ 1,55), a US$ 68,64 o barril.

Para a Capital Economics, com o aumento da oferta da commodity se consolidando, após o possível aumento da produção a até 6 milhões de bpd até 2027 pelos Emirados, os fundamentos do mercado começam a se inclinar para uma correção nos preços ao longo dos próximos anos. Além disso, o petróleo também seguiu pressionado durante o dia por um dólar mais forte, que foi impulsionado pelos novos anúncios comerciais de Trump.