Queda em preços de alimentos no IPCA de junho sucede sequência de nove meses de altas, diz IBGE

A queda nos preços dos alimentos em junho interrompeu uma sequência de nove meses de aumentos. O grupo Alimentação e bebidas saiu de uma alta de 0,17% em maio para um recuo de 0,18% em junho, uma contribuição de -0,04 ponto porcentual para a taxa de 0,24% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do último mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo Fernando Gonçalves, gerente do IPCA no IBGE, os preços dos alimentos caem devido a um aumento na oferta desses produtos. O custo da alimentação no domicílio caiu 0,43% em junho. As famílias pagaram menos pelo ovo de galinha (-6,58%), arroz (-3,23%) e frutas (-2,22%). Por outro lado, o tomate ficou 3,25% mais caro. Após meses de pressão, o café moído diminuiu o ritmo de alta, com elevação de 0,56% em junho, em meio às expectativas pela safra maior.

"O café vinha num processo de alta, permanece numa variação positiva", lembrou Gonçalves, ponderando que o aumento na colheita já começa a ser percebido, embora necessite ainda de um tempo até chegar de fato às prateleiras. "O preço no atacado começa a reduzir, e a gente espera um efeito na cadeia de produção chegando ao consumidor final."