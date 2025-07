Safra 2025 alcançará 333,3 milhões de toneladas, 13,9% maior que a de 2024, afirma IBGE

A safra agrícola de 2025 deve totalizar um recorde de 333,3 milhões de toneladas, 40,6 milhões de toneladas a mais que o desempenho de 2024, um aumento de 13,9%. Os dados são do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola de junho, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na manhã desta quinta-feira, 10. Na comparação com o levantamento de maio, houve um aumento de 0,2% na estimativa, 698,6 mil toneladas a mais, de acordo com o IBGE.