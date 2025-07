Santander: IPCA de junho foi qualitativamente melhor do que o número cheio indica

As aberturas qualitativas do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de junho apontam um cenário mais benigno para a inflação do que o número cheio do índice, na avaliação do economista Adriano Valladão, do Santander Brasil. "Em termos qualitativos, parece que o pior já passou", escreveu em nota distribuída à imprensa.

Conforme divulgou o IBGE na manhã desta quinta-feira, 10, o IPCA desacelerou de 0,26% em maio para 0,24% em junho, acima da mediana das estimativas coletadas pelo Projeções Broadcast, de 0,20%. No acumulado em 12 meses, a inflação atingiu 5,35%, mais uma vez acima do teto da meta, de 4,5%.

Entre os números que justificam a visão positiva sobre o resultado, a despeito da surpresa com o resultado cheio, Valladão cita que a inflação dos bens industriais básicos moderaram de 4,2% para 3,2%, pela métrica dos últimos três meses anualizada e dessazonalizada. Também por essa métrica, Valladão aponta que a média dos cinco principais núcleos de inflação acompanhados pelo BC caiu de 5,1% para 4,4%.