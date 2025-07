Tarifas: Lula pretende responder com lei que prevê retaliação comercial

A legislação citada por Lula prevê retaliações e a suspensão de acordos comerciais, de investimentos e de obrigações relativas a direitos de propriedade intelectual em resposta a medidas unilaterais adotadas por país ou bloco econômico que impactem negativamente a competitividade internacional brasileira.

Avaliação

Integrantes do governo brasileiro disseram que o presidente dos EUA, Donald Trump, revela uma "politização" das tarifas comerciais. O governo Lula quis dar uma resposta coordenada. Minutos depois do anúncio feito por Trump nas redes, Lula convocou ministros a seu gabinete na Presidência da República. Eles deixaram o Palácio do Planalto sem falar com jornalistas.

Entre as primeiras avaliações, diplomatas notaram que a carta de Trump a Lula, publicada na rede social Truth Social, contém trechos inteiros que pareciam copiados e colados das enviadas a outros países. Isso porque fala em déficit comercial dos EUA, o que historicamente não ocorre na balança com o Brasil.

Esse foi um dos motivos da devolução da carta ao governo americano ainda nesta quarta-feira.

Formalmente, o governo afirma que não esperava nenhuma tarifa adicional, enquanto negociadores do Itamaraty e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic) mantinham reuniões técnicas com as contrapartes americanas. A mais recente ocorreu na sexta-feira passada, em formato virtual.