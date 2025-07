Taxas encerram o dia em alta, com tarifaço dos EUA ainda no foco

A curva de juros futuros percorreu a segunda etapa do pregão desta quinta-feira, 10, em alta, após a disparada observada ontem em reação ao tarifaço dos Estados Unidos sobre o Brasil. O mercado ainda operou atento aos possíveis efeitos da alíquota de 50% sobre produtos nacionais, enquanto os dados de inflação de junho foram ofuscados pelo aumento da tensão comercial. Mas a percepção de que tanto o governo americano quanto o brasileiro tendem a moderar o tom e chegar a uma solução com impacto menos nocivo para a economia doméstica pode ter contribuído para aliviar a abertura das taxas hoje.

Encerrados os negócios, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2026 passou de 14,918% no ajuste de quarta para 14,935%. O DI de janeiro de 2027 subiu de 14,159% ontem no ajuste para 14,305%. O DI de janeiro de 2028 aumentou a 13,565%, vindo de 13,414% no ajuste da véspera. O DI do primeiro mês de 2029 avançou de 13,301% ontem no ajuste para 13,450%.

"A curva sofreu pouco hoje se compararmos com os números de fechamento de ontem, uma vez que o anúncio da tarifa dos EUA sobre o Brasil foi feito após o ajuste de quarta", observa Nicolas Borsoi, economista-chefe da Nova Futura Investimentos. "Há uma percepção de que as tensões terão moderação, com algo no meio do caminho, e que as decisões de ambos os governos não serão tão levadas a ferro e fogo", diz Borsoi, ponderando que esta pode ser uma precificação arriscada.