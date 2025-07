Tesouro: necessidade de financiamento do governo central atinge 1,66% do PIB no 1º trimestre

A necessidade líquida de financiamento do governo geral (governo central, Estados e municípios) atingiu 1,66% do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre de 2025, segundo o Boletim de Estatísticas Fiscais do Governo Geral, divulgado nesta quinta-feira, 10, pela Secretaria do Tesouro Nacional.

A razão é 0,14 ponto porcentual menor do que a observada no mesmo período do ano passado, quando era de 1,80% do PIB. "Essa variação se deve ao crescimento nominal de 10,24% da receita do governo geral em relação ao mesmo período de 2024, parcialmente compensado pelo crescimento nominal de 9,86% da despesa no mesmo período", diz o boletim.

Sozinho, o governo central - que inclui governo federal, Previdência Social e Banco Central - precisou financiar 4,76% do PIB no primeiro trimestre de 2025. Os governos estaduais tiveram capacidade de financiamento de 0,88% do PIB, e os municipais, de 2,22% do PIB.