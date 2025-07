UE: Von der Leyen sobrevive confortavelmente a voto de desconfiança e derrota moção de censura

A votação tem sido um ponto de crítica para Von der Leyen - que liderou o esforço da UE para encontrar vacinas para cerca de 450 milhões de cidadãos durante a pandemia - e seu Partido Popular Europeu, ou PPE, que é a maior família política na assembleia.

Os membros do PPE são acusados de se aproximarem da extrema direita para avançar sua agenda. O parlamento da UE mudou perceptivelmente para a direita política, após as eleições em toda a Europa há um ano. Contudo, a moção de censura, a primeira no Parlamento Europeu em mais de uma década, foi apresentada contra a presidente da Comissão Europeia justamente por um grupo de legisladores de extrema direita.

O segundo maior grupo do parlamento, os Socialistas e Democratas, disse que a moção de censura foi resultado "da irresponsabilidade do PPE e dos jogos duplos." Fonte: Associated Press.

