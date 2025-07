Amcham: exportações industriais brasileiras aos EUA batem recorde histórico de no 1º semestre

A indústria aumentou a participação nas exportações do Brasil aos Estados Unidos no primeiro semestre de 2025, de 76,6% para 79,8%, aponta o Monitor do Comércio Brasil-EUA, divulgado pela Câmara Americana de Comércio para o Brasil, a Amcham Brasil. Isso representa um novo recorde histórico de US$ 16 bilhões, um aumento de 8,8% na comparação com igual período de 2024. Adicionalmente, as vendas da indústria de transformação e da agropecuária avançaram, respectivamente, 3,2% e 1,3%.

A participação da indústria extrativa, no entanto, reduziu de 17,7% para 13,1%, influenciada pela queda de 24,5% nas exportações de petróleo bruto, principal item exportado para os EUA, gerando uma redução de US$ 771 milhões em vendas. Segundo a Amcham, as exportações do Brasil para os EUA totalizaram US$ 20 bilhões no primeiro semestre de 2025, um aumento de 4,4% em relação ao mesmo período de 2024.

Dos dez principais produtos brasileiros exportados para os EUA, oito são da indústria de transformação, aponta o relatório. Apesar do aumento das exportações, a Amcham frisa que o setor industrial segue deficitário para o Brasil no comércio entre os dois países, em US$ 3,7 bilhões, um aumento de 55,6% ante o primeiro semestre de 2024.