BCE/Panetta: nos próximos meses, política monetária precisará se manter flexível e pragmática

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da Itália, Fabio Panetta, afirmou que, nos próximos meses, a política monetária precisará se manter flexível e pragmática, em discurso preparado para um evento nesta sexta-feira, 11. Segundo ele, o retorno da inflação à meta de 2% é "um importante passo adiante", mas as perspectivas ainda estão sujeitas "a múltiplos riscos".

"Será essencial avaliar as perspectivas de inflação e os riscos para a estabilidade de preços em cada reunião. A restauração da estabilidade de preços e o amplo espaço para 'manobras' da políticas significam que o BCE está agora em uma boa posição para ponderar cuidadosamente seus próximos movimentos", avaliou.

Por outro lado, para Panetta, se os riscos negativos para o crescimento fortalecerem as tendências desinflacionárias, será apropriado continuar com a flexibilização monetária.