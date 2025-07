Bolsas de NY fecham em queda com incerteza tarifária e recuam na semana

As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta sexta-feira, 11 - após S&P 500 e Nasdaq renovarem máximas históricas ontem - pressionadas pelos desdobramentos tarifários de Donald Trump. O mercado aguarda agora a alíquota tarifária para a União Europeia. O republicano afirmou que a carta com o valor deve chegar ainda hoje ao bloco.

O Dow Jones fechou em baixa de 0,63%, aos 44.371,51 pontos. O S&P 500 caiu 0,33%, nos 6.259,75 pontos e o Nasdaq terminou o dia com queda de 0,22%, aos 20.585,53 pontos. Na semana o Dow Jones e S&P 500 cederam 1,01% e 0,31%, respectivamente, enquanto o Nasdaq perdeu 0,07%.

Ontem, o presidente americano anunciou uma tarifa de 35% ao Canadá, a partir de 1º de agosto, e reforçou que a carta tarifária para a UE seria enviada até essa sexta-feira, arrefecendo a busca dos investidores por ativos de risco no final da semana. Até o momento, 23 países já receberam cartas com as tarifas do mandatário.