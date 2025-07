Cautela com tarifas joga Ibovespa para baixo mesmo em meio à alta de commodities

A queda do Ibovespa é atenuada um pouco pela valorização das commodities. O petróleo sobe em torno de 1,7% nesta manhã e o minério de ferro fechou hoje com valorização de 1,8% em Dalian, a US$ 106,48 por tonelada. Assim, as ações da Petrobrás subiam quase 1% e as da Vale, 0,25%, por volta das 11 horas. Já os demais papéis ligados a metais caíam. Além disso, as ações de bancos recuavam.

Conforme observa Moliterno, da Veedha, o setor de bancos teve um baita desempenho. "Realizam justamente por estarem em um ambiente indeciso de tarifas e em relação ao IOF, pelo temor com inflação, dado que pode elevar a inadimplência", avalia.

Ainda ficam no foco o volume de serviços prestados no Brasil e as revisões para o Produto Interno Bruto (PIB) e a inflação do Ministério da Fazenda.

Quanto a serviços, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que houve alta de 0,1% em maio em relação a abril e crescimento de 3,6% no confronto interanual (ante mediana de 3,3%). O resultado mensal ficou abaixo da mediana das estimativas encontrada na pesquisa feita pelo Projeções Broadcast, de alta de 0,2%.

O economista Rodolfo Margato, economista da XP, avalia em nota que a maioria dos segmentos da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) mostrou crescimento em maio. Ainda assim, afirma que houve sinais adicionais de desaceleração, o que é compatível com o cenário da XP para a atividade doméstica este ano, de arrefecimento gradual.

A corretora reforça sua expectativa de crescimento de 0,4% para o PIB do segundo trimestre de 2025 em relação ao primeiro trimestre, e de 2,3% no confronto interanual. Para 2205, prevê alta de 2,5% do PIB brasileiro.