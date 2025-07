Criptomoedas: bitcoin opera em alta e renova recorde, em ambiente favorável para o ativo

A Câmara deve analisar três projetos de lei: a Lei CLARITY, que visa estabelecer uma estrutura regulatória para criptomoedas; o projeto de lei da stablecoin Genius, que visa regular tokens atrelados ao dólar e outras moedas fiduciárias; e a Lei Estadual de Vigilância Anti-CBDC, que proíbe os bancos do Fed de emitir moedas digitais de banco central para pessoas físicas. "Se o impulso legislativo permanecer forte, os fluxos de ETF persistirem e o Fed sinalizar intenções mais moderadas, o bitcoin testar novamente a marca de US$ 120 mil antes de agosto não seria absurdo", escreveu Wu. Já o analista da Bitget Research, Ryan Lee, afirmou que acredita que a criptomoeda pode atingir US$ 120 mil até o final de julho.

"Um destaque nessa alta foi o comportamento das taxas de financiamento do bitcoin, que permaneceram contidas mesmo com a valorização dos preços. Isso sugere que o principal impulso veio do mercado à vista (spot), indicando uma demanda orgânica forte - e não uma dependência de posições alavancadas. No geral, essa dinâmica indica uma tendência de alta mais saudável e sustentável", avalia Fabio Plein, diretor regional para as Américas da Coinbase.

*Com informações Dow Jones Newswires.