Demanda empresarial tem sustentado setor de serviços em patamar recorde, diz gerente do IBGE

Os avanços sucessivos no volume de serviços prestados no País levaram o setor de volta ao patamar recorde alcançado em outubro de 2024. O bom desempenho tem influência da demanda empresarial, mas também do consumo das famílias, disse Rodrigo Lobo, gerente da Pesquisa Mensal de Serviços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O setor de serviços acumulou um ganho de 1,6% em quatro meses de consecutivos de altas: fevereiro (0,9%), março (0,3%), abril (0,4%) e maio (0,1%).

Embora as atividades que mais tenham sustentado o desempenho dos serviços sejam empresariais, há influência também do mercado de trabalho aquecido, via consumo das famílias tanto de bens quanto de serviços.