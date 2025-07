Eletronuclear: Angra 1 é religada ao SIN após parada para abastecimento e modernização

A usina nuclear Angra 1 foi religada ao Sistema Interligado Nacional (SIN) nesta sexta-feira, 11, às 16h29, marcando o encerramento da 29ª parada programada para reabastecimento de combustível e realização de importantes projetos de modernização, informou a Eletronuclear nesta sexta-feia, 11.

"O reator foi religado na noite de terça-feira, 8, e, como de praxe, o retorno à operação plena ocorrerá de forma gradual, conforme os rigorosos protocolos de segurança e desempenho", disse a estatal em nota.

A parada foi mais longa do que as anteriores, devido à inclusão de atividades adicionais previstas no Programa de Extensão de Vida de Angra 1. Essas ações envolveram modernização de sistemas, substituição de componentes e inspeções técnicas aprofundadas.