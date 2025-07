EUA: democratas veem 'abuso de poder' em tarifa de Trump ao Brasil, mas não sinalizam reação

A senadora Jeanne Shaheen, do Comitê de Relações Exteriores, argumentou que a tarifa ao Brasil "faz pouco sentido", uma vez que os americanos mantém superávit comercial com o País. Para ela, a decisão apenas eleva as incertezas para empresas e exportadores. "Os americanos merecem um presidente que coloque as finanças das suas famílias em primeiro lugar, e não a sorte política de cúmplices estrangeiros corruptos", afirmou.

O senador Tim Kaine, que concorreu à vice-presidência na chapa da candidata Hillary Clinton em 2016, traçou paralelos entre o caso de Bolsonaro e o processo contra Trump pela invasão do Capitólio em 2016. Para ele, a taxação indica que "lamentos políticos perturbados" do republicano. Ele prometeu usar "todos os meios disponíveis" para bloquear as tarifas, mas não detalhou o que pretende fazer. "Usar tarifas para interferir em processos judiciais estrangeiros leva o abuso de poder a um nível totalmente novo", criticou.

Na Câmara dos Representantes, a deputada Linda Sánchez chamou a sobretaxa aos brasileiros de "abuso de poder". Segundo ela, Trump deflagra uma guerra comercial para apoiar um aliado. "Isto não é apenas antidemocrático, mas também corrupto", disse.

Entre os republicanos, o senador Rand Paul, conhecido por posições mais libertárias, disse a repórteres que simpatiza com a situação de Bolsonaro, mas que a política comercial não é o fórum adequado para lidar com questões políticas. "Se isto for feito para os acontecimentos atuais de todos os países, levará ao caos", ressaltou, conforme relatado pelo The Hill.