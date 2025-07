Eurasia: relação Brasil-EUA está em crise, e tarifas de Trump são pura vingança política

O CEO da consultoria Eurasia, Ian Bremmer, afirmou que as relações entre Brasil e Estados Unidos estiveram em problemas por algum tempo, mas que agora estão em crise, seguindo o anúncio das tarifas de 50% aos produtos brasileiros pelo presidente americano, Donald Trump.

Em vídeo abordando questões globais, o cientista político afirmou que a medida se trata de "pura vingança política" contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Supremo Tribunal Federal (STF), e que ocorre em favor "de alguém que Trump individualmente gosta". Segundo ele, a ação "não avança o interesse político americano".

Bremmer afirma que as tarifas não ocorrem por razões de comércio, mas por ele estar insatisfeito com a política brasileira, sobretudo os esforços para investigar e prender o ex-presidente Jair Bolsonaro, e também a legislação que está sendo movida para redes sociais no Congresso.