Fazenda: nível de incerteza permanece elevado, sobretudo pelas tarifas nos EUA, diz secretário

Em relação à China, Mello comentou que há um quadro de resiliência na atividade, com alguma preocupação do ponto de vista da inflação do produtor. "O que por um lado traz preocupações, mas por outro tem ajudado a China a encontrar novos estímulos para sua produção, uma vez que ela também está envolvida na guerra comercial produzida pelos Estados Unidos", comentou.

Na América Latina, o secretário apontou que um dos temas decisivos para a região é justamente o enfraquecimento do dólar, que tem sido mais relevante desde o início do governo do presidente Donald Trump. "Isso tem ajudado países latino-americanos a controlar melhor sua inflação", avaliou. Segundo ele, o Brasil é um dos destaques neste caso, principalmente pelo diferencial de juros em relação aos EUA, o que faz com que o País atraia maior volume de investimentos estrangeiros.