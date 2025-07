FMI endossa diretriz de política monetária na zona do euro diante da inflação perto da meta

O Fundo Monetário Internacional (FMI) considera adequada a diretriz da política monetária próxima da neutralidade na zona do euro, que é justificada pela inflação próxima da meta e por um hiato do produto levemente negativo.

O diagnóstico consta da avaliação do conselho executivo do FMI após discussões com Estados-membros da zona do euro em 2025. O FMI pontua que a projeção é de que a inflação básica permanecerá praticamente dentro da meta a partir do segundo semestre de 2025, enquanto o núcleo da inflação retornará a 2% em 2026.

Para o fundo, os riscos para a inflação têm mão dupla. Os preços de bens não energéticos mais baixos do que o esperado devido ao desvio de comércio, atividade e salários mais fracos do que o esperado, bem como a recente valorização do euro, podem resultar em inflação abaixo do cenário base.