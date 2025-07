Importações brasileiras vinda dos EUA cresceram mais que as do resto do mundo, afirma Amcham

As importações brasileiras provenientes dos Estados Unidos cresceram 11,5% no primeiro semestre deste ano na comparação com o ano passado, ritmo maior do que o observado em relação às compras do resto do mundo (8,3%). Os números são da Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham) e constam no Monitor do Comércio Brasil-EUA, divulgado pela entidade.

O setor que mais se destaca nessa pauta de importação é a indústria de transformação, cuja participação subiu de 87,7% para 90,6% entre o primeiro semestre de 2024 e o primeiro de 2025. Houve, por outro lado, queda na indústria extrativa (11,9% para 9%). A agropecuária manteve os 0,3% de participação na pauta observados no primeiro semestre do ano passado.

Entre os produtos cuja importação vinda dos EUA mais aumentou, a Amcham destaca óleos combustíveis (37,1%), petróleo bruto (35,7%), aeronaves (+35,7%) e motores e máquinas não elétricas (26,2%). Também houve aumento importante em medicamentos e produtos farmacêuticos (30,1%) e outros medicamentos (19,3%).