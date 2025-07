Índice de confiança dos industriais atinge menor patamar desde junho de 2020, afirma CNI

"Para os empresários, as condições atuais da economia brasileira e dos próprios negócios são piores do que há seis meses", analisa o relatório divulgado. Para essa edição da pesquisa mensal da CNI foram consultadas 1.209 empresas, sendo 482 de pequeno porte, 442 de médio porte, e 285 de grande porte, entre os dias 1º e 7 de julho de 2025. Ou seja, antes do anúncio do governo dos EUA sobre eventual tarifa de importação, do lado norte-americano, em 50%.