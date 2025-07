Lula descreve crise da ordem global em artigo sem mencionar papel de Rússia e China

"É importante dizer que, hoje, o próprio multilateralismo não é interessante para China e Rússia, porque eles preferem lidar, pelo menos no caso de questões cruciais, diretamente com os Estados Unidos", acrescenta o professor. "Se é para reformar o multilateralismo apenas expondo as hipocrisias do Ocidente, o Brasil não pode reclamar de ser entendido como linha auxiliar de Rússia e China no cenário global".

Desconexão entre discurso e prática

Para Vitelio Brustolin, professor na Universidade Columbia e na Universidade Federal Fluminense (UFF), o artigo publicado por Lula expõe um "diagnóstico legítimo sobre a crise do sistema internacional, mas revela uma profunda desconexão entre discurso e prática" do petista.

Brustolin avalia que, ao adotar posições dúbias sobre regimes autoritários, como a Rússia, Lula compromete a autoridade do Brasil para reivindicar uma nova ordem global. "Lula lamentou a ausência de (Vladimir) Putin em eventos como as Cúpulas do Brics na África do Sul e no Brasil, mesmo sabendo que Putin tem um mandado de prisão no Tribunal Penal Internacional (TPI) por sequestrar mais de 20 mil crianças ucranianas. O TPI é parte do multilateralismo que Lula lamenta estar desmoronando", disse o professor.

Segundo Pedro Brites, professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas (FGV), o tom adotado pelo artigo é passível de críticas, mas buscou mediar acenos ao Sul e ao Norte global, em uma "tentativa de calcular perdas e danos". Para o professor da FGV, o tom do texto integra uma estratégia de fazer do Brasil um interlocutor possível aos países do Sul Global.

"Há uma tentativa de 'temperar', dando alguns acenos para o Norte Global, como a defesa do multilateralismo e do livre comércio, mas também dando sinais para o Sul Global, à medida que não é tão direto na crítica à Rússia", disse Brites.