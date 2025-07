Moedas Globais: dólar sobe ante principais pares com temores de tarifas de Trump

"Esperamos que o impacto tarifário comece a aparecer, levando o núcleo da inflação de volta a 3% e fortalecendo o argumento para que o Federal Reserve (Fed) adie os cortes de juros e apoie o dólar", afirma a Capital.

Enquanto isso, os dados do Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre as reservas em moeda estrangeira no primeiro trimestre mostram poucos sinais de uma grande mudança em relação à principal moeda global, afirmam os analistas do Nomura. Os dados abrangem o período anterior ao anúncio das tarifas recíprocas abrangentes de Trump em abril, mas sugerem que o status de reserva do dólar permanece saudável, acrescentam os analistas. A participação do dólar nas reservas vem caindo de forma constante há vários anos, mas tem se mantido estável entre 57% e 58% nos últimos trimestres.

