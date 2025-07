Ouro fecha em alta pelo 3º dia seguido com tarifas de Trump e avança na semana

Nesse contexto, os preços do ouro ampliaram os ganhos de ontem, já que as preocupações com os últimos anúncios das tarifas de Trump aumentam o apelo do metal precioso como um ativo porto-seguro em tempos de incerteza no mercado. "As propostas abrangentes do presidente nesta semana - incluindo novos impostos sobre o Canadá, o Brasil e as importações de cobre - alimentaram a incerteza antes do prazo final de implementação em 1º de agosto", diz Soojin Kim, analista do MUFG.

Para a XS.com, a preocupação principal é de que os parceiros comerciais não cheguem a acordos até a data limite. Enquanto isso, no Oriente Médio, as tensões geopolíticas estão novamente mostrando sinais de escalada, potencialmente reacendendo as preocupações com a interrupção do fornecimento global de energia e, pelo menos temporariamente, elevando o apelo do ouro, acrescenta.

*Com informações da Dow Jones Newswires