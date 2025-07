Prisma fiscal: projeção de déficit primário em 2025 passa de R$ 74,724 bi para R$ 72,107 bi

Um dos objetivos da nova regra fiscal é perseguir superávits primários, partindo de um resultado neutro em 2024. A proposta substituiu o teto de gastos, com regras mais flexíveis para as despesas do governo. Os gastos só poderão crescer em até 70% do aumento da receita, dentro do intervalo de 0,6% a 2,5% acima da inflação.

O Prisma deste mês mostrou ampliação nas previsões do mercado para as receitas federais em 2025, com as projeções passando de R$ 2,863 trilhões para R$ 2,878 trilhões. Para 2026, a projeção para a arrecadação caiu de R$ 3,051 trilhões para R$ 3,048 trilhões.

A estimativa para a receita líquida do Governo Central em 2025 passou de R$ 2,317 trilhões para R$ 2,318 trilhões. Para 2026 variou de R$ 2,471 trilhões para R$ 2,482 trilhões.

Pelo lado do gasto, a projeção de despesas totais do Governo Central este ano passou de R$ 2,393 trilhões para R$ 2,394 trilhões. Para 2026, a estimativa passou de R$ 2,567 trilhões para R$ 2,574 trilhões.

A mediana das projeções dos analistas do Prisma para a Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) também foi revisada. Para 2025, a estimativa passou de 80,10% do PIB em junho para 80,00% do PIB no relatório divulgado hoje. Para 2026, a projeção passou de 84,17% para 84,10%, na mesma comparação.

O governo piorou a projeção para a DBGG nos próximos anos. A estimativa é de que agora ela chegará a 81,6% do PIB em 2035, com 82% do PIB em 2034. No relatório de Projeções Fiscais divulgado em dezembro, o Tesouro estimava que a DBGG chegaria a 2034, até então o último ano da previsão, em 75,6%.